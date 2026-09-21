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Chamba News: पांगी भेजे आटे में निकले कीड़े, अब सैंपल खोलेगा राज

Mon, 21 Sep 2026 10:26 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 21 Sep 2026 10:26 PM IST
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Worms found in flour sent to Pangi; sample to reveal the truth
घाटी के पुर्थी राशन डिपो में खराब आटा पहुंचने की शिकायत पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शुरू की जांच
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दो माह में जिले में खराब आटे की शिकायतों ने बढ़ाई चिंता, मानक फेल हुआ तो संबंधित फर्म पर होगी कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जनजातीय क्षेत्र पांगी की पंचायत पुर्थी के राशन डिपो में कीड़ेयुक्त आटा बांटे जाने की शिकायत के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरकत में आया है। विभाग मौके से आटे के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच करवाएगा।
सैंपल निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने पर संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर खाद्य निरीक्षक पांगी मनोज कुमार से सवाल-जवाब किए गए।
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सवाल : पुर्थी में कीड़ेयुक्त आटा पहुंचने की शिकायत मिली है?
जवाब : हां, मामला संज्ञान में आया है। विभाग की ओर से जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता से संपर्क साधने का प्रयास जारी है, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है।
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सवाल : मामला सामने आने पर आगामी क्या कार्रवाई होगी?
जवाब : पांगी की मांग के अनुरूप 50 प्रतिशत आटे की सप्लाई भेजी है। आटे को लेकर महज एक ही शिकायत सामने आई है। इसमें पुराना आटे का कट्टा (बोरा) भी हो सकता है। इसे लेबर ने ट्रक में लोड कर दिया हो। अब यह जांच के बाद ही साफ होगा।
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सवाल : क्या आटे के सैंपल लिए जाएंगे?
जवाब : जांच के दौरान आटे के सैंपल लिए जाएंगे। इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा।
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सवाल : सैंपल फेल होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
जवाब : यदि सैंपल निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है।
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सवाल : जिले में पहले भी खराब आटे की शिकायतें सामने आई हैं। विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है?
जवाब : विभाग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करता है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार सैंपल लिए जाते हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

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तीसा क्षेत्र में भी आई हैं खराब आटे की शिकायतें
गौरतलब है कि चंबा जिले में इससे पहले तीसा क्षेत्र में भी खराब आटे की आपूर्ति के मामले सामने आ चुके हैं। करीब दो माह पहले आटे का एक सैंपल फेल हुआ था। वहीं, करीब दो सप्ताह पहले जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कर्ण ठाकुर ने भटियात क्षेत्र की दो आटा मिलों से सैंपल लिए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट अभी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।
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