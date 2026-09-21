Chamba News: नौकरी से रिटायर हुए, समाजसेवा से नहीं टूटा नाता

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स्वच्छता में सहयोग का संकल्प, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को आगे भी सम्मान देने का फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सेवानिवृत्ति के बाद भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहने की मिसाल एसबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक में देखने को मिली। रावी व्यू कैफे में हुई बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जनकराज आचार्य ने की।इसमें संगठन से जुड़े मामलों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के साथ सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।बैठक में शहर में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को सम्मानित किया गया। सदस्यों ने कहा कि समाज के लिए काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलने से दूसरे लोग भी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे आते हैं।सदस्यों ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में सहयोग करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की है। संगठन ने आगामी बैठकों में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय और कर्मठ लोगों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय भी लिया।बैठक में अगली मासिक बैठक शहर से बाहर किसी पिकनिक स्थल पर आयोजित करने का सुझाव दिया गया। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ उन्हें नए स्थान का अनुभव देना है। बैठक के अंत में मंजीत जसरोटिया ने न्यायालय में चल रहे विभिन्न मामलों पर हो रहे खर्च का मामला उठाया। उन्होंने पेंशनरों और वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया।