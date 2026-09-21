Chamba News: गड्ढों से मिली राहत, हाईवे की सुधरी सूरत

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मरम्मत के बाद ढूंडियारा में दोनों दिशाओं से वाहनों की आवाजाही हुई सुचारुसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सड़क मरम्मत और पैचवर्क का काम तेज कर दिया गया है।राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से बनीखेत और आसपास के क्षेत्रों में सड़क के गड्ढे भरने के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इससे हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।ढूंडियारा में करीब एक साल से खराब सड़क के हिस्से की भी मरम्मत कर दी गई है। सड़क की हालत सुधरने के बाद अब दोनों दिशाओं से आने वाले वाहन आसानी से एक साथ गुजर रहे हैं। इससे यहां यातायात व्यवस्था भी पहले की अपेक्षा सुचारु हुई है।एनएचएआई के साइट इंजीनियर वरुण कुमार ने बताया कि पठानकोट से भरमौर तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग के विभिन्न खराब हिस्सों को चिह्नित कर मरम्मत का काम तेज किया गया है। गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि हाईवे से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में सड़क की स्थिति बेहतर होने से वाहन चालकों और यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर मिल सकेगा। खराब हिस्सों पर मरम्मत कार्य लगातार जारी रखा गया है।