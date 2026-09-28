Chamba News: 42 हजार वेतन की मांग पर चंबा से दिल्ली कूच करेंगे मजदूर

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आंगनवाड़ी, मिड-डे मील, निर्माण, औद्योगिक और रेहड़ी-फड़ी क्षेत्र के मजदूर होंगे शामिलसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सीटू से जुड़े सैकड़ों मजदूर एक और दो दिसंबर को चंबा से दिल्ली कूच करेंगे। यह निर्णय सीटू जिला चंबा की दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं विस्तारित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने की।बैठक में सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राज्य कोषाध्यक्ष जगत राम, जिला उपाध्यक्ष विपिन शर्मा और जिला महासचिव सुदेश ठाकुर सहित विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और आगामी आंदोलन की तैयारियों पर चर्चा की गई।सीटू नेताओं ने केंद्रीय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन में सीटू, एटक और इंटक जैसी ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दे पर श्रमिक संगठनों की भागीदारी जरूरी है।बैठक में चारों लेबर कोड वापस लेने, स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। आंगनवाड़ी, मिड-डे मील, निर्माण, औद्योगिक और रेहड़ी-फड़ी क्षेत्र के मजदूरों की दिल्ली घेरो कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी।