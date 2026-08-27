Chamba News: एचआरटीसी बसों में आज मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं

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जिला प्रशासन और एचआरटीसी ने महिलाओं से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है।

डीडीएम चंबा शुगल सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से महिलाओं को एचआरटीसी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सुविधा सूर्योदय से सूर्यास्त तक लागू रहती है। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निगम के चालकों और परिचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला को बस में बैठाने से इनकार किया जाता है, बस में किराया मांगा जाता है तो वे महिलाए 70181906863 या 94181912401 पर संपर्क कर सकते हैं। कहा कि इस प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित चालक-परिचालक के साथ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद

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चंबा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में महिलाओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा। इस दौरान महिलाओं से बस किराया नहीं लिया जाएगा।