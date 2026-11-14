Chamba News: इंजीनियर की कमी ने रोक दी शहर की रफ्तार

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हर वार्ड में पांच लाख से होने थे काम, टेंडर रद्द होने से टूटी सड़कों, नालियों की मरम्मत भी अटकीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर के 11 वार्डों में विकास की राह अब एक खाली पद पर आकर ठहर गई है। नगर परिषद में सहायक अभियंता नहीं होने के कारण करीब 60 लाख रुपये के विकास कार्य शुरू होने से पहले ही अटक गए हैं।हैरानी यह है कि इन कार्यों के लिए बजट का प्रावधान करने के साथ टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन तकनीकी अधिकारी की कमी के चलते सभी टेंडर रद्द करने पड़े। इससे वार्डों में बुनियादी सुविधाएं सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिर इंतजार करना पड़ेगा।नगर परिषद की योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में करीब पांच लाख रुपये खर्च किए जाने थे। इन पैसों से उखड़ी टाइलों की मरम्मत, सड़कों को दुरुस्त करने, डंगे लगाने, स्ट्रीट लाइटें लगाने, लोहे के जाले लगाने और निकासी नालियों की मरम्मत होनी थी। अब अधिकारी की तैनाती न होने तक इन कामों को आगे बढ़ाना संभव नहीं है।नगर परिषद में सहायक अभियंता का पद 30 सितंबर को अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली है। करीब दो माह बीतने के बाद भी नई तैनाती नहीं हो सकी है। इसका असर सीधे शहर के विकास पर पड़ा है। कई मोहल्लों में रास्तों की टाइलें उखड़ी हैं, नालियां क्षतिग्रस्त हैं और सड़कें मरम्मत की बाट जोह रही हैं। टेंडर रद्द होने से इन समस्याओं के समाधान में और देरी तय है।शहर के जनसाली वार्ड में रास्तों की टाइलें उखड़ी हुई हैं। जगह-जगह निकासी नालियां क्षतिग्रस्त हैं और लोहे के जाले टूटे पड़े हैं। सड़क को मरम्मत की जरूरत है। - रविंद्र सिंह किश्तवाड़ियापिछले दो-तीन वर्षों से वार्डों में विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है। रास्तों की हालत खराब है। उखड़ी टाइलों और टूटी नालियों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। - बिलास कुमारदो-तीन साल से विकास कार्यों का इंतजार कर रहे हैं। अब टेंडर रद्द होने से एक तरफ सड़क की हालत और खराब होगी जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। - कविता देवीनगर परिषद लोगों से तो इतना हाउस टैक्स ले रही है। ऐसे में वार्डों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। - कृतिका धीमानशहर के सभी 11 वार्डों में विकास कार्य करवाने के लिए टेंडर किए गए हैं। सहायक अभियंता का पद खाली होने के कारण करीब 60 लाख रुपये के टेंडर रद्द करने पड़े हैं। नए सहायक अभियंता की तैनाती के बाद ही दोबारा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। सदर विधायक से भी सहायक अभियंता का पद रिक्त होने को लेकर चर्चा हुई है। - भुवनेश्वरी गुलाटी, अध्यक्ष, नगर परिषद चंबा