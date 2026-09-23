फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Video of garbage being dumped into a drain goes viral; sparks discussion in Sultanpur.

Chamba News: नाले में कूड़ा डालने का वीडियो वायरल, सुल्तानपुर में चर्चा

Wed, 23 Sep 2026 10:47 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 23 Sep 2026 10:47 PM IST
विज्ञापन
Video of garbage being dumped into a drain goes viral; sparks discussion in Sultanpur.
चंबा के सुल्तानपुर में नाले की और कूड़ा फैंकते।स्रोत सोशल मिडिया
सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो, लोगों ने जांच और उचित निस्तारण की उठाई मांग
विज्ञापन

बरसात में नाले का प्रवाह और पानी की निकासी प्रभावित होने की जताई आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर (चंबा)। शहर के सुल्तानपुर वार्ड में नाले में कूड़ा डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में नाले के समीप कूड़ा डाले जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
लोगों का कहना है कि यदि नाले में कूड़ा डाला जा रहा है तो इससे नाले के प्रवाह में बाधा आने के साथ आसपास गंदगी और दुर्गंध फैल सकती है। बरसात के दौरान कूड़ा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही यह पता लगाने की मांग की है कि नाले में कूड़ा किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में डाला जा रहा है।
विज्ञापन

लोगों ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए कूड़े के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि मामला ध्यान में लाया गया है। इसकी जांच की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed