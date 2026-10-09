Chamba News: भरमौर-पांगी की चोटियों पर 10 सेंटीमीटर तक हिमपात

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वहीं, पांगी की ऊपरी पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हुआ है। इससे दोनों क्षेत्रों में शीतलहर का असर बढ़ गया है।ताजा बर्फबारी के बाद ऊंची पर्वत शृंखलाएं बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय ठंड अधिक महसूस होने लगी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों की आहट तेज हो गई है।मणिमहेश कैलाश और आसपास की चोटियों पर बर्फ जमने से प्राकृतिक नजारे भी बदल गए हैं। पांगी की ऊपरी पहाड़ियों में हिमपात के बाद ठंडी हवाओं का असर बढ़ा है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। संवाद