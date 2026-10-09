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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Vishal Singh 'Miyan' handed the reins of District President for the second time.

Chamba News: विशाल सिंह मियां को दूसरी बार मिली जिलाध्यक्ष की कमान

Fri, 09 Oct 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:55 PM IST
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Vishal Singh 'Miyan' handed the reins of District President for the second time.
चंबा में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कोष कर्मचारी संगठन के चुनाव के बाद पदा​धिकारी और सदस्य।संवा
चंबा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कोष कर्मचारी संगठन जिला चंबा की नई कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इसमें विशाल सिंह मियां को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुना गया।
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चुनाव प्रक्रिया राज्य कार्यकारिणी के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव अधिकारी एवं चंबा की कोषाधिकारी योगिता धीमान की देखरेख में पूरी हुई। विधाता शर्मा को जिला महासचिव, सोनू कुमार ठाकुर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विनोद कुमार को उपाध्यक्ष, बजिंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष, जसविंद्र सिंह को प्रेस सचिव, चंद्रेश कुमार को मीडिया प्रभारी और रोहिणी कुमारी को सचिव चुना गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष चुने जाने पर विशाल सिंह मियां ने संगठन के सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी कर्मचारियों की जायज मांगों को उठाने, उनकी समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। संवाद
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