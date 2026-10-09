फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Pea crop destroyed by hailstorm; plea for compensation.

Chamba News: ओलावृष्टि से मटर की फसल तबाह, मुआवजे की गुहार

Fri, 09 Oct 2026 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Pea crop destroyed by hailstorm; plea for compensation.
देवीकोठी में ओलावृ​ि@ट के बादमटर की फसल। जागरूक पाठक
चुराह (चंबा)। चुराह उपमंडल की देवीकोठी, टेपा, गुलेई और पधर पंचायतों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि से मटर की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे प्रभावित किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
विज्ञापन

किसानों को राहत दिलाने के लिए जिला परिषद सदस्य निर्मला ठाकुर ने एसडीएम चुराह राकेश जरयाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि संबंधित विभाग के अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए जाएं। फसल को हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर प्रभावित किसानों की सूची तैयार की जाए और नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। निर्मला ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें नुकसान से उबरने में मदद मिल सके। एसडीएम चुराह राकेश जरयाल ने बताया कि इस संबंध में ज्ञापन मिला है। जल्द ही मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed