Chamba News: अंडर-14 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता में गरोला का दबदबा
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 04:57 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 04:57 AM IST
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भरमौर (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरोला में आयोजित अंडर-14 छात्राओं की भरमौर जोन की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ।
समापन समारोह में जिला चंबा कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।
शिक्षा विभाग के ओएसडी उमाकांत आनंद भी विशेष रूप से मौजूद रहे। यह जानकारी सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा मोहिंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल, बैडमिंटन और कुश्ती के रोमांचक मुकाबले करवाए गए। कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कूंर ने पहला और राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरोला विजेता तथा कूंर उपविजेता रहा।
वॉलीबाल में राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनसेई ने पहला और लाहल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन में आदर्श आधुनिक पब्लिक स्कूल गरोला की टीम विजेता रही। कुश्ती की ओवरऑल ट्रॉफी रावमापा गरोला के नाम रही।
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समापन समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रंग जमाया। मुख्यातिथि सुरजीत भरमौरी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद
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समापन समारोह में जिला चंबा कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।
शिक्षा विभाग के ओएसडी उमाकांत आनंद भी विशेष रूप से मौजूद रहे। यह जानकारी सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा मोहिंद्र ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो-खो, वॉलीबाल, बैडमिंटन और कुश्ती के रोमांचक मुकाबले करवाए गए। कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कूंर ने पहला और राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरोला विजेता तथा कूंर उपविजेता रहा।
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वॉलीबाल में राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनसेई ने पहला और लाहल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन में आदर्श आधुनिक पब्लिक स्कूल गरोला की टीम विजेता रही। कुश्ती की ओवरऑल ट्रॉफी रावमापा गरोला के नाम रही।
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समापन समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रंग जमाया। मुख्यातिथि सुरजीत भरमौरी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद