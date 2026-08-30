Chamba News: नगरोटा-शिमला डिपो से चंबा पहुंचीं दो बसें
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 30 Aug 2026 10:11 PM IST
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चंबा। जिले में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के तहत नगरोटा बगवां और शिमला डिपो से दो बसें चंबा पहुंची हैं। इन बसों के डिपो में शामिल होने से बस बेड़े में बढ़ोतरी होगी और विभिन्न रूटों पर परिवहन सेवा को सुचारू रखने में मदद मिलेगी।
इससे पहले चंबा डिपो को सोलन और पालमपुर डिपो से चार बसें मिल चुकी हैं। अब दो और बसें मिलने से उन रूटों पर बस सेवा मजबूत करने में मदद मिलेगी। बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि नगरोटा और शिमला डिपो से दो बसें चंबा पहुंची हैं। धीरे-धीरे और बसें मिलने की उम्मीद है ताकि बसों की कमी के कारण कोई भी रूट प्रभावित न हो और यात्रियों को नियमित परिवहन सुविधा मिलती रहे। संवाद
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इससे पहले चंबा डिपो को सोलन और पालमपुर डिपो से चार बसें मिल चुकी हैं। अब दो और बसें मिलने से उन रूटों पर बस सेवा मजबूत करने में मदद मिलेगी। बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
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एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि नगरोटा और शिमला डिपो से दो बसें चंबा पहुंची हैं। धीरे-धीरे और बसें मिलने की उम्मीद है ताकि बसों की कमी के कारण कोई भी रूट प्रभावित न हो और यात्रियों को नियमित परिवहन सुविधा मिलती रहे। संवाद
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