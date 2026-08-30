Chamba News: नगरोटा-शिमला डिपो से चंबा पहुंचीं दो बसें

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इससे पहले चंबा डिपो को सोलन और पालमपुर डिपो से चार बसें मिल चुकी हैं। अब दो और बसें मिलने से उन रूटों पर बस सेवा मजबूत करने में मदद मिलेगी। बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि नगरोटा और शिमला डिपो से दो बसें चंबा पहुंची हैं। धीरे-धीरे और बसें मिलने की उम्मीद है ताकि बसों की कमी के कारण कोई भी रूट प्रभावित न हो और यात्रियों को नियमित परिवहन सुविधा मिलती रहे। संवाद