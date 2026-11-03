Chamba News: हादसे के बाद व्हीलचेयर को बनाया ताकत, भारतीय क्रिकेट टीम में चमकाया चंबा का नाम
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:27 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:27 AM IST
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चंबा। वर्ष 2017 में हुए हादसे के बाद भी हौसला नहीं खोया और अपनी मेहनत के दम पर भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में जगह बनाई। ग्राम पंचायत बसोधन निवासी विरेन सिंह ने भारत-श्रीलंका व्हीलचेयर टी-20 सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व कर चंबा का नाम रोशन किया है।
चेन्नई के नेवलूर स्थित सीएसके ग्राउंड में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को सात विकेट और दूसरे मैच में आठ विकेट से हराया। 2 नवंबर को बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो सका।
विरेन की इस उपलब्धि से चंबा में खुशी का माहौल है। वर्ष 2017 के हादसे के बाद तमाम चुनौतियों का सामना कर भारतीय टीम तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल है। उनकी सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।
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चेन्नई के नेवलूर स्थित सीएसके ग्राउंड में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को सात विकेट और दूसरे मैच में आठ विकेट से हराया। 2 नवंबर को बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो सका।
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विरेन की इस उपलब्धि से चंबा में खुशी का माहौल है। वर्ष 2017 के हादसे के बाद तमाम चुनौतियों का सामना कर भारतीय टीम तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल है। उनकी सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।
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