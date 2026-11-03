Chamba News: हादसे के बाद व्हीलचेयर को बनाया ताकत, भारतीय क्रिकेट टीम में चमकाया चंबा का नाम

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चेन्नई के नेवलूर स्थित सीएसके ग्राउंड में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। भारत ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को सात विकेट और दूसरे मैच में आठ विकेट से हराया। 2 नवंबर को बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो सका।विरेन की इस उपलब्धि से चंबा में खुशी का माहौल है। वर्ष 2017 के हादसे के बाद तमाम चुनौतियों का सामना कर भारतीय टीम तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल है। उनकी सफलता अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है।