Chamba News: खेलो इंडिया स्टेडियम में 150 युवाओं ने दिखाया दमखम

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। खेलो इंडिया स्टेडियम चंबा में रविवार को मेरा युवा भारत चंबा और भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें चंबा और पांगी विकास खंडों के करीब 150 युवाओं ने हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत बाट के प्रधान राकेश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कबड्डी संघ के अध्यक्ष वनीत बिज विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान वॉलीबाॅल, कबड्डी, रस्साकशी, ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़, शटल रन और टायर रेस सहित विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गईं।मुख्य अतिथि राकेश कुमार ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया। वहीं, वनीत बिज ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया।