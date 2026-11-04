Chamba News: यातायात पुलिस की मौजूदगी में लगा जाम, भरमौर चौक से हरदासपुरा तक थमे वाहन

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। चंबा-करियां मार्ग पर जुलाहकड़ी में बुधवार शाम करीब छह बजे यातायात व्यवस्था बिगड़ने से लंबा जाम लग गया। भरमौर चौक से हरदासपुरा तक वाहनों की कतारें लगने से चालकों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर यातायात पुलिस कर्मचारी तैनात होने के बावजूद जाम नहीं खुल पाया।जाम में फंसे रोहित कुमार, संजय, अक्षय, विनोद कुमार और नेक सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में भी यातायात सुचारू नहीं हो पा रहा है तो व्यवस्था का क्या फायदा। लोगों ने सवाल उठाया कि मौके पर पुलिस तैनात होने के बावजूद वाहन चालकों को जाम से राहत नहीं मिल रही है।उन्होंने प्रशासन से यातायात व्यवस्था को प्रभावी बनाने और जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। वहीं, पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।