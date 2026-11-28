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सरोल स्कूल के संपर्क मार्ग के लिए 1.50 लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 11-11 हजार देने की घोषणासंवाद न्यूज एजेंसीसरोल (चंबा)। विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरोल में 3.32 करोड़ रुपये की लागत से टिंकरिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है।इससे विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान हासिल करने और नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। यह बात सदर के विधायक नीरज नैय्यर ने शनिवार को सरोल और करियां स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कही।उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों की शिक्षा और विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।इस दौरान विधायक ने शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने सरोल स्कूल के लिए अलग संपर्क मार्ग के निर्माण को 1.50 लाख रुपये देने की घोषणा की। दोनों विद्यालयों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 11-11 हजार रुपये देने का एलान भी किया।विधायक ने चंबा की बेटी सीमा की एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने सीमा को 1.98 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस मैदान में करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।