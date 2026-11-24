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बस सेवा बंद होने का सबसे अधिक खामियाजा नौकरीपेशा लोगों, स्कूली विद्यार्थियों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों प्रकाश चंद, टिंकू राम, अनुज ठाकुर सहित कई अन्य ने यह जानकारी दी। फटाहर-चंबा-होली, चंबा-होली-न्याग्रां और चंबा-होली-न्याग्रां-लाके वाली माता रूट पर बसें चलती थीं। ये बसें सुबह नौ से दोपहर दो बजे के बीच होली पहुंचती थीं। वापसी में दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के बीच चंबा के लिए रवाना होती थीं। इन सेवाओं के बंद होने से क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। वर्तमान में एक निजी बस सुबह आठ बजे चंबा से चलकर दोपहर करीब 12 बजे होली पहुंचती है। यह दोपहर दो बजे वापस चंबा के लिए रवाना होती है। यात्रियों के पास आवागमन के सीमित विकल्प रह गए हैं। खासकर उपचार के लिए चंबा जाने वाले मरीजों और रोजाना आवाजाही करने वाले कर्मचारियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने निगम प्रबंधन से बंद बस सेवाओं को जल्द बहाल करने की मांग की है।चंबा डिपो के बेड़े में पहले 119 बसें शामिल थीं। इनमें से केवल करीब 90 बसें ही सही तरीके से चलने की स्थिति में थीं। सितंबर में 20 नई बसें मिलने से एचआरटीसी चंबा के पास कुल 139 बसें हो गई थीं। हालांकि, कुछ बसों की समयसीमा पूरी होने पर उन्हें डिपो से हटा दिया गया है। इससे बसों की संख्या पहले के बराबर हो गई है।एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि बसों की कमी के चलते इन रूटों पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। निगम प्रबंधन जल्द इन रूटों को दोबारा संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है।