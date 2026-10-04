Chamba News: कीरा-बकलोह मार्ग 20 तक रहेगा बंद, कुमलड़ी से होकर चलेंगे वाहन

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एसडीएम भटियात ने जारी की अधिसूचना, वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कालूगंज-बकलोह मार्ग के मरम्मत और सुधारीकरण कार्य के चलते ककीरा क्षेत्र में सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 से 20 अक्तूबर तक बंद रहेगी।इस अवधि में मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। वाहन चालक वाया कुमलड़ी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे।इस संबंध में एसडीएम भटियात की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों से निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और निर्माण स्थल के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राज कुमार ने बताया कि सड़क के आवश्यक मरम्मत और सुधारीकरण कार्य को देखते हुए मार्ग को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्य के दौरान वाहनों की आवाजाही जारी रहने से कार्य प्रभावित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक निर्धारित अवधि में वाया कुमलड़ी मार्ग से आवाजाही कर सकते हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित मार्ग पर बिना अनुमति वाहन ले जाने या निर्माणाधीन सड़क को नुकसान पहुंचाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में वाहन चालकों से बंद मार्ग पर जाने के बजाय निर्धारित वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने को कहा गया है।मार्ग बंद रहने से क्षेत्रवासियों को कुछ दिनों तक असुविधा हो सकती है, लेकिन सुधारीकरण कार्य पूरा होने के बाद सड़क की स्थिति और यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। विभाग ने लोगों से निर्माण कार्य को समय पर पूरा करवाने में सहयोग की अपील की है।