Chamba News: हरिराय मंदिर में महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन

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भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर राम नाम के जयकारों से गूंज उठा और माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में कौशल्या देवी, पिंकी देवी, रीता देवी और आरती देवी कोस सहित अन्य महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने भगवान राम से क्षेत्र और परिवारों की सुख-समृद्धि की कामना की। काफी देर तक चले भजन-कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद

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चंबा। शहर के ऐतिहासिक हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक भजन-कीर्तन किया। इस दौरान महिलाओं ने राम नाम का जाप करते हुए विभिन्न भजनों की प्रस्तुति दी।