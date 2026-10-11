Chamba News: जुलाहकड़ी में पांव फिसलने से घायल किशोर की मौत

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एम्स बिलासपुर ले जाते समय लुधियाना के पास तोड़ दिया दमसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर के जुलाहकड़ी मोहल्ले में पांव फिसलने से घायल हुए 16 वर्षीय किशोर आदित्य की मौत हो गई। सात अक्तूबर को हुए हादसे के बाद परिजन उसे उपचार के लिए चंबा, टांडा और पठानकोट ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।तीन दिन तक उपचार के बाद परिजन उसे एम्स बिलासपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान लुधियाना के समीप उसने दम तोड़ दिया।आदित्य पुत्र गोविंद नगर परिषद चंबा के हरदासपुरा वार्ड के मोहल्ला मुगला का निवासी था। जानकारी के अनुसार सात अक्तूबर की सुबह वह जुलाहकड़ी में अपने दोस्त से मिलने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पांव फिसल गया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद लोग उसे चंबा मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।इसके बाद परिजन उसे पठानकोट के निजी अस्पताल ले गए, जहां तीन दिन तक उपचार चला। हालत में सुधार न होने पर परिजनों ने उसे एम्स बिलासपुर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए। परिजनों ने किसी तरह का शक या संदेह नहीं जताया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।