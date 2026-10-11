Chamba News: हवन की आहुति के साथ चौगान में रामलीला का आगाज

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स्वप्न महाजन बोले- संस्कृति और मर्यादा का संदेश देगी रामलीलासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। आस्था की आहुति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चंबा के कला मंच चौगान में रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ।नवरात्र के उपलक्ष्य में रामलीला क्लब चंबा की ओर से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हवन-यज्ञ और पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लिया गया। इसके साथ ही रामलीला के सफल आयोजन की कामना की गई।रामलीला क्लब के अध्यक्ष स्वप्न महाजन ने बताया कि नवरात्र के दौरान हर वर्ष रामलीला का मंचन करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंचन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने का माध्यम भी है।उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों के माध्यम से लोगों को मर्यादा, सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है। रामलीला के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। क्लब की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर रामलीला क्लब के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे।