Chamba News: तारकोल उखड़ा, गड्ढों में तब्दील हुई चूड़ी-लिल्ह सड़क

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संवेदनशील हिस्सों में क्रैश बैरियर नहीं होने से हादसे का खतरा और बढ़ गया है। कैंची मोड़ के पास सड़क की हालत सबसे खराब है। यह मार्ग गांण, प्रीणा, किलोड़, कुनेड़ और कलमला समेत कई पंचायतों को जोड़ता है और रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं।खराब सड़क से ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बारिश में गड्ढों में पानी भरने और फिसलन बढ़ने से स्थिति और खतरनाक हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार वाहन फिसलने से कई बार हादसे हो चुके हैं और गड्ढों के कारण वाहनों के कलपुर्जे भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क कई वर्षों से जर्जर है और विभाग को कई बार समस्या बताने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की।सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है। लोगों की ओर से कई बार विभाग को समस्या से अवगत करवाया गया लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। -अशोक ठाकुर, ग्रामीणसड़क से कई पंचायतों के लोग आवाजाही करते हैं। रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरने के बावजूद सड़क की हालत नहीं सुधरी है। -अनिल कुमार ठाकुर, ग्रामीणचूड़ी-लिल्ह संपर्क सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क पर गड्ढों की भरमार है। दो दशक बीतने के बाद अब तक इसकी सुध नहीं ली गई है। -धर्मेंद्र राणा, ग्रामीणचूड़ी पुल से लेकर लिल्ह क्षेत्र तक तकरीबन 3:30 किलोमीटर सड़क पर अब 10 से 20 मीटर हिस्सा भी सुरक्षित नहीं बचा है। यह मार्ग लोगों की परीक्षा ही ले रहा है। -विपिन शर्मा, ग्रामीणसड़क के पेचवर्क के लिए जल्द टेंडर लगाया जाएगा। विभाग की ओर से लेबर के माध्यम से नालियों की सफाई समेत अन्य आवश्यक कार्य करवाए जा रहे हैं। राकेश मरोल, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग