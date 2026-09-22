Chamba News: प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों का गेहूं का बीज भी बो सकेंगे जिले के किसान

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फील्ड कर्मचारियों से दो दिन के भीतर बीज की मांग मांगी गई है, ताकि बिजाई से पहले किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध करवाया जा सके।पिछले वर्ष जिले में गेहूं बीज की मांग करीब 2182 क्विंटल रही थी। इस बार किसानों की रुचि और मांग बढ़ने के आसार हैं। विभाग मांग के आधार पर संबंधित एजेंसियों से बीज मंगवाएगा और किसानों को निर्धारित अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाएगा।बाहरी राज्यों में उत्पादित प्रमाणित बीज भी मांग और उपलब्धता के आधार पर मुहैया करवाया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि गेहूं की बिजाई शुरू होने से पहले किसानों को बीज मिल जाए, ताकि उन्हें अंतिम समय में परेशानी न हो।फील्ड कर्मचारियों से दो दिन में गेहूं बीज की डिमांड मांगी गई है। मांग के आधार पर बीज मंगवाया जाएगा। हिमाचल के साथ बाहरी राज्यों में उत्पादित गेहूं का प्रमाणित बीज भी किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। -डॉ. भूपेंद्र, उपनिदेशक, कृषि विभाग चंबा