Chamba News: मंगला-टपूण सड़क के दो किलोमीटर हिस्से पर बिछा तारकोल

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ग्रामीणों में अजय कुमार, महेश कुमार, मनू कुमार, नरेश कुमार, मदन कुमार, दर्शन कुमार, सूरज कुमार, सतीश कुमार, राहुल और चमन ने कहा कि सड़क की हालत खराब होने से आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही थीं। अब तारकोल बिछने से आवागमन सुगम होगा। हालांकि, सड़क पर पानी की निकासी के लिए स्कप्परों का निर्माण नहीं हुआ है। इससे बरसात में पानी सड़क पर बहने और नई तारकोल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उन्होंने विभाग से जल्द स्कप्परों का निर्माण करवाने की मांग की है।लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता पवन कुमार ने बताया कि मंगला-टपूण मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्कप्परों सहित अन्य जरूरी कार्य करवाने के प्रयास किए जाएंगे। संवाद