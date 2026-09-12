Chamba News: राज्यपाल के हाथों सन्नी सूर्यवंशी को मिला समरसता गौरव सम्मान

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संवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। हिमालय परिवार की ओर से आयोजित ‘धर्मशाला घोषणा-2026’ कार्यक्रम में चंबा के चुराह क्षेत्र के सन्नी सूर्यवंशी को सामाजिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए समरसता गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों के लिए कार्य कर रहे 20 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया।सन्नी सूर्यवंशी पिछले कई वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा व सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वह लगातार कार्य कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ संवाद, शैक्षणिक गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है।पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने स्वच्छता और जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं व आम लोगों को प्रकृति संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया। उनके कार्यों में युवाओं की भागीदारी और सामुदायिक सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है।समारोह में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, हिमालय परिवार के संस्थापक इंद्रेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष परमजीत गिल और हिमालय परिवार हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहिंदर सलारिया मौजूद रहे।