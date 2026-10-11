फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Sports competition at Medical College Chamba begins.

Chamba News: मेडिकल कॉलेज चंबा की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

Sun, 11 Oct 2026 09:41 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 11 Oct 2026 09:41 PM IST
विज्ञापन
Sports competition at Medical College Chamba begins.
चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का रविवार को चंबा चौगान में शुभारंभ हुआ।
विज्ञापन

प्रतियोगिता 11 से 13 अक्तूबर तक होगी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का आयोजन एमबीबीएस बैच 2022, स्पोर्ट्स कमेटी और केंद्रीय छात्र परिषद की ओर से किया जा रहा है। इसमें कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल और स्नूकर सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने प्राचार्य डॉ. पंकज गुप्ता का बैज, टोपी और शॉल पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉ. पंकज गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। इस अवसर पर डॉ. दिलबाग सिंह, डॉ. रोहित ठाकुर, बोधराज, इमरान खान, केंद्रीय छात्र परिषद के सदस्य और मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रशिक्षु मौजूद रहे। संवाद
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed