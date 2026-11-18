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चंबा। जिले के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। भेड़पालकों ने अपने पशुधन के साथ निचले इलाकों की ओर पलायन शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी वे कांगड़ा और पंजाब का रुख कर रहे हैं। चुराह, साहो, भरमौर और होली जैसे क्षेत्रों के भेड़पालक मौसम के अनुसार स्थान बदलते हैं। गर्मियों में वे ऊंचाई वाले चरागाहों में भेड़-बकरियां चराते हैं। सर्दियों में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वे निचले क्षेत्रों में जाते हैं। भेड़पालक दुनी चंद, होशियार चंद और कर्म चंद ने बताया कि बर्फबारी से चरागाह ढक जाते हैं। इससे पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। यह पारंपरिक मौसमी प्रवास वर्षों से चला आ रहा है। वे पशुपालन को अपनी आजीविका का प्रमुख साधन बनाए हुए हैं।