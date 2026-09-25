Chamba News: रामलीला की तारीख करीब, तेलका का मंच अब भी अधूरा

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युवा क्लब बोला, मंचन से लेकर कलाकारों की तैयारी तक पर पड़ सकता है अधूरे काम का असरसंवाद न्यूज एजेंसीतेलका (चंबा)। नवरात्र और रामलीला का आयोजन नजदीक आते ही तेलका में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं, लेकिन रामलीला मंच का अधूरा काम आयोजकों और कलाकारों के लिए चिंता का कारण बन गया है।स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से लंबित कार्य को जल्द पूरा करवाने की मांग उठाई है।श्री रामलीला युवा क्लब मंडल तेलका के सदस्य दर्शन कुमार और कृष्ण कुमार ने कहा कि रामलीला क्षेत्र की वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर वर्ष स्थानीय कलाकार और युवा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे में यदि मंच का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो रामलीला के मंचन के साथ कलाकारों की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं।उन्होंने कहा कि अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि रामलीला शुरू होने से पहले मंच का अधूरा कार्य पूरा होगा या नहीं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से काम की मौजूदा स्थिति, इसके रुकने के कारण और पूरा होने की संभावित समयसीमा स्पष्ट करने की मांग की है।क्षेत्रवासियों का कहना है कि रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति को जीवंत रखने और युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। इसलिए मंच के अधूरे कार्य को समय रहते पूरा किया जाना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि रामलीला की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने से पहले मंच तैयार होना चाहिए। अब देखना होगा कि आयोजन से पहले लंबित काम पूरा हो पाता है या नहीं। इस मौके पर धर्मेंद्र सूर्या, विनोद शर्मा, हंसराज, राकेश कुमार, बृजलाल, संतोष कुमार, ओम प्रकाश, विनोद कुमार और अजय कुमार मौजूद रहे।