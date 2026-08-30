Chamba News: बनीखेत में बारिश से घरों में घुसा पानी, लोगों ने नाले में सुरक्षा दीवार लगाने की उठाई मांग

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कुछ देर की बारिश में उफान पर आया नाला, घरों में घुसा पानीहर बरसात में बढ़ जाती है समस्या, स्थायी समाधान की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। रविवार देर शाम हुई तेज बारिश के बाद पधर क्षेत्र की चेली कॉलोनी में जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई। कुछ देर की बारिश में ही कॉलोनी के रास्ते से होकर गुजरने वाले नाले में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया।देखते ही देखते नाला उफान पर आ गया और पानी आसपास के घरों में घुस गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।स्थानीय निवासी राकेश कुमार, रमेश कुमार, नीरज और केवल कुमार ने बताया कि रविवार को कुछ देर तक तेज बारिश हुई। इसके बाद चेली कॉलोनी की ओर से आने वाले नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी घरों तक पहुंच गया। इससे घरों में रखा सामान भी प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान लोगों को पानी निकालने और सामान सुरक्षित करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान हर वर्ष नाले में पानी का बहाव बढ़ने से ऐसी स्थिति बनती है। उन्होंने प्रशासन से नाले के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने और जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है।उपमंडल अधिकारी डलहौजी अनिल भारद्वाज ने बताया कि पधर मुख्य नाले के चैनलीकरण का कार्य चल रहा है। आसपास के नालों की जल निकासी व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। जहां जरूरत होगी, वहां उचित व्यवस्था करवाई जाएगी।