Chamba News: गलियों में सीवरेज लाइन बिछाने पर उठाए सवाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, कुछ जगहों पर खोदाई के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है। इससे आवाजाही प्रभावित होने के साथ हादसे का खतरा बना हुआ है।स्थानीय निवासी राजीव कुमार, नरेश कुमार, अमित कुमार, किशन चंद और संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। संकरी गलियों में रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है।ऐसे में खुले गड्ढों और अव्यवस्थित खोदाई से परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने कार्य पूरा होने के बाद खोदाई वाले स्थानों को व्यवस्थित तरीके से भरने की मांग की है।उधर, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गलियों की संकरी स्थिति और पहले से बिछी पेयजल और सीवरेज लाइनों के कारण नई पाइपलाइन को कई स्थानों पर निर्धारित गहराई तक दबाना संभव नहीं हो रहा है।विभाग के अनुसार जनसाली वार्ड में अतिक्रमण के कारण गलियां पहले ही काफी संकरी हैं। कुछ स्थानों पर फायर हाइड्रेंट लगाने के लिए भी पाइपलाइन को अधिक गहराई में दबाना संभव नहीं हो पाया है।जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता दीपक भारद्वाज ने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद संबंधित स्थानों पर पैबर लगाकर रास्तों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा।