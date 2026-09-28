Chamba News: पीटी ऊषा ने सीमा को दी बधाई
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 28 Sep 2026 10:49 PM IST
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चंबा। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा की धाविका सीमा को भारतीय एथलेटिक्स की दिग्गज खिलाड़ी पीटी ऊषा ने शुभकामनाएं दी हैं। आइची-नागोया में पीटी ऊषा ने सीमा से मुलाकात की और उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया। बातचीत के दौरान पीटी ऊषा ने सीमा के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि सीमा ने शानदार दौड़ लगाकर भारत को 16 साल बाद एशियाई खेलों की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया है। संवाद
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