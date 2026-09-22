Chamba News: सरकारी राशन के आटे में कीड़े मिलने पर जांच तेज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 23 Sep 2026 10:46 AM IST
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चंबा। जनजातीय क्षेत्र पांगी की ग्राम पंचायत पुर्थी के राशन डिपो में पहुंचे आटे में कीड़े मिलने के मामले की विभाग ने जांच तेज कर दी है। आटे की जांच और सैंपलिंग के लिए विभागीय टीम पांगी पहुंच गई है।
टीम बुधवार को डिपो का निरीक्षण कर मौके पर उपलब्ध आटे के सैंपल लेगी। टीम आटे की गुणवत्ता के साथ इसके भंडारण और सप्लाई से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच करेगी। सैंपल विभागीय प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय टीम मंगलवार को पांगी पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। आटे की सैंपलिंग कर विभागीय प्रयोगशाला में जांच करवाई जाएगी।
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टीम बुधवार को डिपो का निरीक्षण कर मौके पर उपलब्ध आटे के सैंपल लेगी। टीम आटे की गुणवत्ता के साथ इसके भंडारण और सप्लाई से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच करेगी। सैंपल विभागीय प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
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खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मनोज कुमार ने बताया कि विभागीय टीम मंगलवार को पांगी पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है। आटे की सैंपलिंग कर विभागीय प्रयोगशाला में जांच करवाई जाएगी।
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