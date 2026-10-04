Chamba News: स्मार्ट मीटर लगा तो दो घरों में गुल हो गई बत्ती

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दो दिन से बिजली गुल, उपभोक्ताओं ने बोर्ड को दी सूचनाजांच के लिए लाइनमैन भेजासंवाद न्यूज एजेंसीपांगी (चंबा)। पांगी के मिंधल में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद दो घरों की बिजली गुल हो गई। शनिवार को पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल होने पर दोनों उपभोक्ताओं के घरों में बिजली नहीं आई। दो दिन से अंधेरे में रह रहे उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड को इसकी सूचना दी है।ग्राम पंचायत मिंधल में इन दिनों निजी कंपनी की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। कंपनी की टीम ने थांदल निवासी चमारू राम और मिंधल निवासी आत्मा राम के घरों में पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए। उपभोक्ताओं के अनुसार मीटर लगाने के दौरान गांव में बिजली नहीं थी। शाम को आपूर्ति बहाल हुई तो आसपास के घरों में बिजली आ गई, लेकिन उनके घरों में आपूर्ति शुरू नहीं हुई।उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली लाइन से मीटर तक आने वाले पीवीसी तार में किसी तरह की खराबी नहीं है। घर की वायरिंग भी इलेक्ट्रिशियन से जांच करवाई गई, जो सही पाई गई। उनका कहना है कि पुराने मीटर लगे होने तक बिजली आपूर्ति सुचारु थी और स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही समस्या आई।चमारू राम और आत्मा राम ने बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुराने मीटर ठीक काम कर रहे थे तो उन्हें बदलने के बाद ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। उन्होंने जल्द तकनीकी खराबी दूर कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।उधर, बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता हेम सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही लाइनमैन को मौके पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मीटर में तकनीकी खराबी पाए जाने पर उसे बदल दिया जाएगा।