Chamba News: फगोत ने जीत से खोला खाता, सिहुंता और हट्टी भी रहे विजयी

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अंडर-14 खंड स्तरीय मुकाबलों में पांच खेलों में दिखेगा खिलाड़ियों का दमखमसंवाद न्यूज एजेंसीसिंहुता (चंबा)। अंडर-14 खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन कबड्डी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। जीएसएसएस फगोत, सिहुंता और जीएसएसएस हट्टी की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता में शानदार आगाज किया।राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिहुंता में शनिवार को तीन दिवसीय प्रतियोगिता का विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शुभारंभ किया।पहले दिन कबड्डी का पहला मुकाबला बनेट और जीएसएसएस फगोत के बीच हुआ। इसमें फगोत की टीम विजेता रही। दूसरे मुकाबले में किड्स कैंप चुवाड़ी और सिहुंता की टीम आमने-सामने हुई। इसमें सिहुंता ने जीत दर्ज की। तीसरे मुकाबले में जीएसएसएस हट्टी ने राइजिंग स्टार स्कूल चुवाड़ी को हराकर बाजी मारी।प्रतियोगिता में भटियात शिक्षा खंड के 28 स्कूलों के करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 29 से 31 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ी वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और कुश्ती में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।इससे पहले प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मनोहर लाल और एडीपीईओ महिंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने प्रतियोगिता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया।