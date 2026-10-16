Chamba News: देहरा में पेंशनरों ने उठाई लंबित डीए जारी करने की मांग

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इस दौरान प्रदेश सरकार से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कदम उठाने चाहिए।वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी आवाज को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाया जाना जरूरी है। इस अवसर पर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की देहरा ब्लॉक इकाई का गठन भी किया। इसमें पनपिंद्र सिंह को प्रधान, देवराज हीरा को महासचिव और बक्शी राम को वित्त सचिव चुना।नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने और पेंशनरों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। संवाद