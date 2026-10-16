Chamba News: देहरा में पेंशनरों ने उठाई लंबित डीए जारी करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 16 Oct 2026 02:44 AM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। नगर परिषद देहरा के कम्युनिटी हॉल में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की गई।
इस दौरान प्रदेश सरकार से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कदम उठाने चाहिए।
वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी आवाज को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाया जाना जरूरी है। इस अवसर पर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की देहरा ब्लॉक इकाई का गठन भी किया। इसमें पनपिंद्र सिंह को प्रधान, देवराज हीरा को महासचिव और बक्शी राम को वित्त सचिव चुना।
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नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने और पेंशनरों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। संवाद
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इस दौरान प्रदेश सरकार से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कदम उठाने चाहिए।
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वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी आवाज को एकजुट होकर सरकार के समक्ष उठाया जाना जरूरी है। इस अवसर पर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की देहरा ब्लॉक इकाई का गठन भी किया। इसमें पनपिंद्र सिंह को प्रधान, देवराज हीरा को महासचिव और बक्शी राम को वित्त सचिव चुना।
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नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने और पेंशनरों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। संवाद