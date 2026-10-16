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Chamba News: बीटेक में अक्षत ने जीता गोल्ड मेडल

Fri, 16 Oct 2026 02:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 16 Oct 2026 02:44 AM IST
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Akshat won a gold medal in B.Tech.
श्री चामुंडा व्यू स्कूल डाढ़ के अक्षत गुलेरिया ने बीटेक में हासिल किया गोल्ड मेडल,
चामुंडा (कांगड़ा)। श्री चामुंडा व्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाढ़ के पूर्व छात्र अक्षत गुलेरिया ने आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कपूरथला के दीक्षांत समारोह में बीटेक में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उनकी उपलब्धि से स्कूल और परिवार में खुशी का माहौल है। अक्षत के पिता अध्यापक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। उनकी इस सफलता पर क्षेत्र के लोगों ने अक्षत और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अक्षत की उपलब्धि क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनी है। संवाद
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