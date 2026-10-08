Chamba News: मंजिल का भरोसा लेकर चढ़ते हैं यात्री, रास्ते में बस दे देती है जवाब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

भरमौर में सीमित परिवहन के बीच सरकारी बसें ही सहारा, बार-बार खराबी से यात्रियों की बढ़ रही चिंतारंजीत शर्माभरमौर (चंबा)। भरमौर की सड़कों पर खड़ी सरकारी बसें केवल निगम के खराब वाहनों की तस्वीर नहीं दिखा रहीं, बल्कि दूरदराज के यात्रियों की उस परेशानी को सामने ला रही हैं, जहां सफर शुरू करने के बाद भी मंजिल तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं रहती।खणी, सुप्पा और पट्टी मार्ग पर परिवहन निगम की तीन बसें खराब होने के बाद सड़क के किनारे खड़ी हैं। इनमें एक टेंपो ट्रैवलर भी शामिल है। नियमित बस सेवा प्रभावित होने से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।खणी मार्ग पर निगम की बस करीब एक सप्ताह से खराब हालत में खड़ी है। इतने लंबे समय से बस के सड़क के किनारे खड़े रहने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। इससे इस मार्ग पर आने-जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है।सुप्पा मार्ग पर वीरवार सुबह पुलन गांव के समीप बस खराब हो गई। अचानक सेवा रुकने से यात्रियों को आगे के सफर को लेकर परेशानी झेलनी पड़ी। जनजातीय क्षेत्र में वैकल्पिक परिवहन सीमित होने के कारण ऐसी स्थिति का सीधा असर यात्रियों पर पड़ता है।पट्टी बस स्टैंड के पास भी निगम की बस पिछले तीन दिन से खराब हालत में खड़ी है। बस के सड़क के किनारे खड़े रहने से वहां से गुजरने वाले वाहनों को भी परेशानी हो रही है। तीनों स्थानों की स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि खराब बसों को समय पर सड़क से हटाकर मरम्मत के लिए क्यों नहीं भेजा जा रहा।सतीश कुमार, चमन सिंह, रवि कुमार, अजय कुमार, हंसराज, दिनेश कुमार, योगराज और कमल कुमार ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र में लोगों का जीवन पहले से कठिन होता है। ऐसे में यदि सरकारी बस सेवाएं भी दम तोड़ जाएंगी तो उनकी मुश्किल ओर भी बढ़ जाएंगी। सरकार, प्रशासन और निगम प्रबंधन को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए। उधर, अड्डा प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि खनी, सुप्पा और पट्टी मार्ग पर बसों के खराब होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।