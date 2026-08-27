Chamba News: अब रसोई गैस खत्म होते ही मिल जाएगा दूसरा सिलिंडर

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एफटीएल एक्स्ट्रा लाइट सिलिंडर की सुविधा शुरू, आधार कार्ड से 10 मिनट में मिलेगा कनेक्शनसंवाद न्यूज एजेंसीचुवाड़ी (चंबा)। घरेलू गैस की खपत अधिक होने से नियमित सिलिंडर जल्दी खत्म होने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब 45 दिन की निर्धारित अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना अतिरिक्त गैस की जरूरत पूरी की जा सकेगी।बाबा गैस एजेंसी की ओर से 10 किलो क्षमता वाला एफटीएल एक्स्ट्रा लाइट सिलिंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसे नियमित घरेलू सिलिंडर के साथ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।एफटीएल सिलिंडर का कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को केवल आधार कार्ड लेकर एजेंसी पहुंचना होगा। यहां करीब 10 मिनट में कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए न तो गैस बुकिंग की जरूरत होगी और न ही ओटीपी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अतिरिक्त गैस की आवश्यकता होने पर उपभोक्ता 45 दिन की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना इस सिलिंडर का इस्तेमाल कर सकेंगे।एजेंसी के अनुसार 10 किलो का सिलिंडर जरूरत के अनुसार दोबारा भरवाकर घर में रखा जा सकता है। नियमित घरेलू सिलिंडर अचानक खत्म होने की स्थिति में यह बैकअप के रूप में उपयोगी रहेगा। इससे खाना पकाने जैसी आवश्यक घरेलू जरूरतों में गैस की कमी से होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा।खासकर अधिक गैस खपत वाले परिवारों के लिए यह सुविधा मददगार साबित हो सकती है। कंपनी की ओर से फिलहाल नए डोमेस्टिक कनेक्शनों पर रोक होने के कारण अतिरिक्त गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए एफटीएल एक्स्ट्रा लाइट सिलेंडर का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है।उधर, बाबा गैस एजेंसी के संचालक कुलभूषण धीमान ने क्षेत्र के इच्छुक उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड लेकर एजेंसी में आएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि प्रक्रिया सरल एवं त्वरित है न कोई बुकिंग का झंझट, न ओटीपी की परेशानी होगी।