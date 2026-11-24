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विधायक ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त धनराशि और बजट उपलब्ध होना भी आवश्यक है। उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समां बांधा। विधायक ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए 11 हजार रुपये देने की घोषणा की।