Chamba News: लुडेरा मार्ग पर पैर फिसलने से व्यक्ति की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसाहो (चंबा)। लुडेरा रोड पर खेतों से काम करके पैदल घर लौट रहे 40 वर्षीय व्यक्ति का पैर फिसलने से वह सड़क किनारे बनी रिटेनिंग वॉल से करीब 30 से 35 फीट नीचे जा गिरा।हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।हेत्रु गांव, डाकघर उटीप, तहसील एवं जिला चंबा निवासी संजय कुमार (40) पुत्र नर सिंह रात करीब 8:30 बजे खेतों में काम करने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। लुडेरा रोड पर चलते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वह सड़क किनारे बनी रिटेनिंग वॉल से नीचे सड़क पर जा गिरे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया।संजय कुमार को आपातकालीन वार्ड में स्ट्रेचर के माध्यम से लाया गया। चिकित्सकों ने उपचार का प्रयास किया, लेकिन अलसुबह करीब छह बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की। जांच में सामने आया कि हादसा पैर फिसलने के कारण हुआ। मृतक के परिजनों या किसी अन्य व्यक्ति ने मौत को लेकर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया।पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए मृतक के भाई राजेंद्र कुमार को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि व्यक्ति की मौत पैर फिसलने से नीचे गिरने के कारण हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।