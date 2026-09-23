Chamba News: शक्तिनाला जंगल में लकड़ी लेने गए व्यक्ति की गिरकर मौत

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किलटे और टोकरियां बनाने के लिए लकड़ी लेने गया था डोगरू रामसंवाद न्यूज एजेंसीचुराह (चंबा)। ग्राम पंचायत झझाकोटी के भड़सर गांव निवासी 40 वर्षीय डोगरू राम की शक्तिनाला जंगल में गिरने से मौत हो गई। वह किलटे और टोकरियां बनाने के लिए आवश्यक विशेष प्रकार की लकड़ी लेने जंगल गया था।तीन-चार दिन तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव और रिश्तेदारों के यहां जानकारी नहीं मिलने पर ग्रामीणों के साथ जंगल में खोजबीन की गई। इस दौरान डोगरू राम का शव लियूंटी नामक स्थान पर मुंह के बल गिरा मिला। कुछ दूरी पर उसका मोबाइल फोन भी ऊंचाई पर मिला।प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि लकड़ी लेने जाते समय वह ढाक में गिर गया, जिससे उसकी मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ग्रामीणों की मदद से शव को सड़क तक पहुंचाकर अस्पताल लाया जा रहा है। बुधवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका। डोगरू राम की मौत से परिवार में मातम पसरा है।डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि शक्तिनाला जंगल में गिरने से व्यक्ति की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।