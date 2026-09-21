Chamba News: थार में बुलाया, पीटा और हाईवे किनारे फेंक दिया, बंदूक तानने का भी आरोप

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शनिवार को रात सपड़ी जाते समय हुई घटना, दोस्तों ने युवक को संभाला, पुलिस ने सभी को थाने बुलायासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। सपड़ी जाते युवक को थार में बुलाकर मारपीट करने और बंदूक तानने के आरोप का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के अनुसार मारपीट के बाद उसे बेसुध हालत में हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।भरोड़ी निवासी दिव्यांशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे वह मोमोज खाने के लिए सपड़ी जा रहे थे। इसी दौरान थार में सवार रोहित ने उन्हें बुलाया। आरोप है कि उनके साथ जाने के कुछ देर बाद राजीव महाजन हथियार लेकर बाहर आया। इसके बाद थार में सवार तीनों लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गया।होश आने पर उसने खुद को भरमौर चौक के पीछे पीपल के पेड़ के पास पाया। उसने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उस पर बंदूक भी तानी गई। बाद में उसके दो दोस्तों ने मौके पर पहुंचकर उसे संभाला।पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। मामले से जुड़े सभी लोगों को थाने बुलाया गया है। उनके बयान दर्ज करने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।