Chamba News: काहलों-जोत और सचे पास में हल्की बर्फबारी

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उपमंडल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों काहलों, जोत और सचे पास की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। सुबह से ही चुराह घाटी में मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं, निचले इलाकों में बारिश के चलते लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते जनजीवन पर भी असर पड़ने की संभावना है। संवाद

चुराह (चंबा)। उपमंडल में मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार सुबह से ही क्षेत्र में आसमान पर घने बादल छाए रहे।