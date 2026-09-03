Chamba News: सलूणी कॉलेज में पढ़ाया वित्तीय साक्षरता का पाठ

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कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में ध्यान चंद चौहान, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चंबा राकेश कुमार, जिला विकास प्रबंधक चंबा और विक्रांत सिंह राणा, निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चंबा मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को बैंकिंग प्रणाली, बचत एवं निवेश, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया।एसबीआई अधिकारियों ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए बिना गारंटी 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण, ब्याज दर में रियायत, मोरेटोरियम अवधि और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। विद्यार्थियों को डॉ. अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप और पीएम यशस्वी योजना सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी भी दी गई।