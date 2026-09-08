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Chamba News: केएफसी जूनियर और हिमालयन टाइगर ने जीते मैच

Wed, 09 Sep 2026 03:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:59 AM IST
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KFC Junior and Himalayan Tiger won their matches.
चंबा। ऐतिहासिक चंबा चौगान में मंगलवार को वेटर्न क्रिकेट कप के तहत दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में केएफसी जूनियर ने ब्लैक मुंबा को 15 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। केएफसी जूनियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 122 रन बनाए। रोहित ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 72 रन की शानदार पारी खेली। ब्लैक मुंबा की ओर से कैला ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लैक मुंबा की टीम 107 रन पर ऑलआउट हो गई। मोहित ने 34 और अतुल ने 23 रन बनाए। केएफसी जूनियर की ओर से कार्तिक ने तीन विकेट हासिल किए।
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दूसरे मुकाबले में घतेट की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 75 रन बनाए। अनूप ने 23 रन का योगदान दिया। हिमालयन टाइगर की ओर से लक्की और मनीष ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हिमालयन टाइगर ने आठ विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। पंकज ने 23 रन बनाए। घतेट की ओर से हर्ष ने तीन विकेट हासिल किए। दोनों विजेता टीमों ने प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। यह जानकारी प्रतियोगिता आयोजन सचिव मेजर एससी नैयर ने दी।
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