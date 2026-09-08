Chamba News: रैगिंग की रोकथाम के उपायों पर किया मंथन

संवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बनीखेत में मंगलवार को एंटी-रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्राचार्य दीपक आंगरा ने की। इस दौरान परिसर में रैगिंग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और प्रभावी उपायों को लेकर मंथन हुआ। प्राचार्य दीपक ने कहा कि विद्यार्थियों को रैगिंग जैसी कुप्रथा से सुरक्षित रखना संस्थान की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नए विद्यार्थियों को वरिष्ठ छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। रैगिंग से विद्यार्थियों में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।बैठक में कमेटी सदस्यों ने रैगिंग के दुष्प्रभावों और इससे संबंधित नियमों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही विद्यार्थियों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए उपलब्ध माध्यमों की जानकारी देने की बात कही गई जिससे किसी भी तरह के मानसिक दबाव, अपमान या परेशानी की स्थिति में वे बिना भय के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर सकें। प्राचार्य ने कहा कि रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासन को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। वरिष्ठ विद्यार्थियों को कनिष्ठ छात्रों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बैठक में समय-समय पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने और विद्यार्थियों से निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी सहमति बनी। कमेटी सदस्यों ने रैगिंग मुक्त शैक्षणिक वातावरण कायम रखने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया।