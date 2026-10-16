Chamba News: आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता और सहायिका के साक्षात्कार 30 को

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रैत (कांगड़ा)। बाल विकास परियोजना रैत के अंतर्गत आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए 30 अक्तूबर को साक्षात्कार होंगे। इससे पहले 19 जून को जारी अधिसूचना के तहत साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन भारी बारिश के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा था। बाल विकास परियोजना अधिकारी रैत निर्मला ने बताया कि अब साक्षात्कार की नई तिथि 30 अक्तूबर निर्धारित की गई है। साक्षात्कार सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना कार्यालय रैत में होंगे। संवाद