Chamba News: सिटी में आज

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ग्राम सभा... जिले के भरमौर, पांगी, भटियात, चंबा, मैहला, सलूणी और तीसा क्षेत्र की पंचायतों में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत मंगलवार और बुधवार को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।आज खासयुवा उत्सव : पुलिस मैदान बारगाह में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे किया जाएगा।धार्मिकपूजा-अर्चना : मुगला स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को विशेष पूजा-अर्चना अपराह्न 4 बजे की जाएगी।कर्मचारी-पेंशनरधरना : पुलिस कार्यालय गेट के पास मांगों को लेकर पेंशनरों का धरना सुबह 10 बजे से होगा।खेलकूदक्रिकेट : चंबा चौगान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत तुगली और बास के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. आरके सूर्या (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।मेडिसिन : डॉ. सुनील (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ. आदित्य (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. मानिक सहगल (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सोनम(कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. रोहित और अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु और अमर (कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392