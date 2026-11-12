Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:03 PM IST
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काम की बात
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लोक अदालत... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा।
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आज खास
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर शिव शक्ति परेल और बाड़का के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।
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अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 8 बजे से युवा बास्केटबॉल खेल का अभ्यास करेंगे।
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धार्मिक
प्रभात फेरी : चंबा में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
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कर्मचारी-पेंशनर
हड़ताल : चंबा उपायुक्त कार्यालय गेट के पास मांगों को लेकर पेंशनर सुबह 10 बजे हड़ताल करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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लोक अदालत... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा।
आज खास
खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर शिव शक्ति परेल और बाड़का के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।
अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 8 बजे से युवा बास्केटबॉल खेल का अभ्यास करेंगे।
धार्मिक
प्रभात फेरी : चंबा में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
कर्मचारी-पेंशनर
हड़ताल : चंबा उपायुक्त कार्यालय गेट के पास मांगों को लेकर पेंशनर सुबह 10 बजे हड़ताल करेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।