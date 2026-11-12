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Chamba News: सिटी में आज

Thu, 12 Nov 2026 10:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Thu, 12 Nov 2026 10:03 PM IST
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In the city today
काम की बात
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लोक अदालत... जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा।
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आज खास
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खेलकूद
क्रिकेट : चंबा चौगान में क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर शिव शक्ति परेल और बाड़का के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।
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अभ्यास : पुलिस मैदान बारगाह में सुबह 8 बजे से युवा बास्केटबॉल खेल का अभ्यास करेंगे।
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धार्मिक
प्रभात फेरी : चंबा में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी।
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कर्मचारी-पेंशनर
हड़ताल : चंबा उपायुक्त कार्यालय गेट के पास मांगों को लेकर पेंशनर सुबह 10 बजे हड़ताल करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी
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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल
मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल
नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल
आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल
गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल
सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल
त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल
आपातकालीन नंबर 01899-222392
नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।
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