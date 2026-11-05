Chamba News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे धड़ोग और शहर में सिलिंडर का वितरण करेगी। यह जानकारी गैस एजेंसी के प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएसी नंबर दिखाकर सिलिंडर की खरीद कर सकते हैं।

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आज खास

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बैठक

मंथन : चंबा में वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सुबह 10:30 बजे होगा। इसमें समस्याओं पर मंथन किया जाएगा।

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रोजगार

साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय डलहौजी में साक्षात्कार सुबह 10 बजे होंगे। निजी कंपनियां युवाओं की भर्ती करेंगी।

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खेलकूद

क्रिकेट : चंबा चौगान में बरोर और व्हाइट ईगल के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।

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बाजार

खरीदारी : धनतेरस पर लोग खरीदारी करेंगे। शुभ मुहूर्त सुबह 10:30 बजे से होगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीड़ी

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बाल रोग विभाग : डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात